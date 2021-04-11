Названа стоимость новых Lada «Нива» в Европе

Берлин, 11 апреля. Машину ВАЗ-2121 «Нива», которая за границей известна в том числе под названием Lada Taiga, продают в Германии за 1,5 миллиона рублей.

Объявление можно найти на сайте Lada4you.de. Для каждого рынка создается отдельное название модели. Как Taiga «Ниву» знают немцы, Bognor Diva — уругвайцы, а Bushman — австралийцы. В Египте этот автомобиль носит название Super 4×4, а в Великобритании — Cossack.

«На сайте одного из немецких автоцентров модель сейчас предлагают за 15,5 тысячи евро, в рублях это почти 1,5 млн», — пишет Autonews.

В описании к авто говорится, что машина является «абсолютной легендой» среди 4х4 и приобрела мировую популярность благодаря своей универсальности. Также в Германии сейчас продается УАЗ-452, известный в народе как «Буханка». Покупателям необходимо отдать за этот автомобиль почти 2,3 миллиона рублей.