NASA объяснило природу «радуги» на снимке с Марса

Вашингтон, 11 апреля. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию, на которой запечатлена марсианская «радуга».

Снимок сделал марсоход Perseverance. Имеет место оптическая иллюзия, объяснили в NASA. «Радуга» возникла на линзе фотоаппарата. Сделанный марсоходом Perseverance снимок сильно озадачил экспертное сообщество. Многие не могли понять, как в атмосфере планеты, где нет дождя воды, появилась радуга.

К тому же NASA предложило своим подписчикам в социальных сетях самим подумать, как возникло такое явление. Многие высказали верные версии. «Радуга» заснята задней камерой марсохода. На ней нет козырька, как на остальных, поэтому и появились блики.

NASA ранее перенесло первое испытание вертолета на Марсе. Планировалось, что они пройдут 11 апреля. Специалисты приняли такое решение, исходя из информации, полученной с вертолета Ingenuity Mars. Все системы вертолета функционируют исправно.