Сын покойного Эмиля Верника рассказал о последних днях жизни отца

Москва, 11 апреля. Телеведущий и журналист Вадим Верник рассказал, что его отец, народный артист РФ и режиссер Эмиль Верник до конца своих дней оставался молод душой.

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиль Верник ушел из жизни 10 апреля на 97-ом году жизни. Причиной смерти называется внезапная остановка сердца. Сын покойного артиста Вадим Верник считает, что даже в конце своей жизни его отец заряжал своих родных, друзей и учеников жизнерадостностью и молодой энергией.

«Вообще все наши друзья — и Бондарчук, и Бурковский, и другие — фактически были его друзьями, и никто из них не обращался к нему по имени и отчеству. Не было абсолютно никакой границы — ни возрастной, ни временной. Просто: «Эмиль». И панибратства в этом не было никакого, только дружеский жест», — отметил Верник-младший в интервью «Вечерней Москве».

Вадим Верник отмечает, что у его отца была невероятная жажда жизни. Когда десять лет артисту диагностировали перелом шейки бедра, врачи утверждали, что после такой травмы он окажется в инвалидной коляске. Однако всего через месяц Эмиль Верник спокойно сел за руль машины.

«Это либо есть, либо нет, такое невозможно воспитать. Он — молодая душа», — сказал наследник покойного режиссера.

Российский актер театра и кино Андрей Бурковский признался, что считал Верника-старшего своим хорошим другом. В память об артисте он опубликовал в Instagram трогательный пост.