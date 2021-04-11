Выброшенная с 8-го этажа вологжанкой собака умерла на глазах детей

Вологда, 11 апреля. Случай жестокого обращения с животным произошел на окружном шоссе. Предположительно, пьяная жительница многоэтажного дома выбросила питомца из окна.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что в день происшествия во дворе находилось много детей. Измученный пес умирал у них на глазах.

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили подозреваемую. Хозяйка собаки заявила, что питомец сам по неосторожности выпал из окна.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Если будет доказана причастность вологжанки к вопиющему инциденту, ей будет грозить до пяти лет лишения свободы.

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