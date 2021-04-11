Татьяна Брухунова показала снимок с «игривым» Петросяном

Москва, 11 апреля. Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram снимок с юмористом. Она заявила, что муж «испортил» ей хороший кадр.

На фото модный блогер устроилась в фиолетовом кресле в кинотеатре. Брухунова надела стильное удлиненное пальто болотного цвета и черные лаковые туфли. В этот момент к ней подкрался игривый Петросян, он растопырил пальцы, пытаясь напугать жену.

«Тот случай, когда хотела сделать красивое фото, но кое-кто решил иначе», — написала Брухунова.

Публикация с забавным Евгением Вагановичем понравилась поклонникам и быстро набрала более 6 тысяч лайков. Подписчики решили, что 32-летняя Брухунова и 75-летний писатель-сатирик даже чем-то внешне похожи.

«Какое милое и позитивное фото получилось, похожи», — написала пользовательница. «Мы 25 лет женаты, и как только я хочу сделать милое фото, за мной в кадр влезает примерно такой же персонаж», — пошутила другая подписчица. «Два позитивных человека, счастья вам», — пожелал фолловер.

Ранее сообщалось, что Татьяна Брухунова часто получает предложения от фотографов о модной съемке. Однако супруга Петросяна в 99% случаев отказывает, потому что их видение прекрасного не совпадает с ее понимаем красоты.