Пенсионер требует с актера Полицеймако 300 тысяч рублей после инцидента с собакой

Москва, 11 апреля. Пенсионер Валентин Лавров заявил журналистам, что подал в суд на актера Михаила Полицеймако. Мужчина утверждает, что его покусала собака артиста по кличке Умка.

Пожилой истец рассказал, что домработница вывела Умку на прогулку. Когда рядом проходил Лавров, женщина взяла питомца на руки, но животное дотянулось до него и укусило в плечо, уверяет 86-летний пенсионер.

«Пес вырвал мне кусок мяса. Полицеймако должен был извиниться. Но он мне не открыл дверь, когда я к нему пришел», — пожаловался оскорбленный мужчина в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!».

Лавров добавил, что врачам пришлось делать уколы, которые негативно действуют на его организм. Пенсионер заметил, что в качестве компенсации хочет получить от Полицеймако 300 тысяч рублей. Сам артист отказался комментировать этот инцидент, поскольку считает, что история не стоит и выеденного яйца.

Ранее сообщалось, что уличный пес напал на корреспондента телеканала «МИР 24» Надежду Сережкину, когда она рассказывала о погоде. Собака вцепилась зубами в яркий микрофон и вырвала его из рук журналистки, а потом попыталась скрыться с добычей.