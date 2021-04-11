Специалисты Балтфлота отремонтируют танк Т-34 для участия в параде Победы

Калининград, 11 апреля. Работники ремонтного подразделения Балтийского флота снимут с постамента, отремонтируют и подготовят танк Т-34 для его движения во главе колонны техники 9 мая.

Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Боевая машина выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота», — сказано в опубликованном релизе.

Представители ЗВО отметили, что для участия в параде ко Дню Победы в Калининграде будут подготовлены и другие образцы исторической военной техники. Всего планируется движение по улицам города 76 боевых машин.

Ранее сообщалось, что репетиции парада к 9 Мая состоялись в десяти российских городах.