Киргизский ЦИК объявил о завершении выборов и референдума

Бишкек, 11 апреля. Референдум по внесению поправок в конституцию и выборы в местные органы власти в Киргизии завершились. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики.

Согласно полученной информации, в 17:00 по московскому времени были закрыты более 2 тысяч избирательных участков. Пункты голосования работали с 05:00 по московскому времени.

По словам представителя ЦИК, в избирательном процессе приняли участие около 30% от внесенных в списки граждан. Однако информация с пунктов голосования продолжает поступать в Бишкек.

«Традиционно в день голосования наибольшая активность наблюдалась в сельской местности. В городах, особенно в Бишкеке, она была ниже», — отметили в ЦИК.

Сообщается, что за время работы избирательных участков было зафиксировано около 40 сигналов о нарушениях. По всем обращениям были проведены проверки.

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