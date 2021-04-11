Спрос на российский уголь растет за рубежом

Абакан, 11 апреля. Мировые игроки стали проявлять больший интерес к энергетическому углю, добытому из разреза Степной в Хакасии.

Такое сообщение выпустила компания «Русский уголь», входящая в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева. Под мировыми потребителями понимаются Китай, Малайзия, Вьетнам и Тайвань. Как выяснилось, рост спроса происходил весь 2020 год.

«Спрос на уголь разреза Степной за рубежом активен и по западному, и по восточному направлению. Продукция разреза поставляется в 15 стран мира», — заявил представитель компании.

По данным «Русского угля», в 2020 году отгрузки из разреза Степной поднялись на 14% по сравнению с 2019 и составили 1,9 млн тонн. На этом месторождении добывается каменный энергетический уголь, который отличается низким содержанием серы. Каждый год здесь добывают больше 4 млн тонн сырья.

В СМИ ранее поступила информация о задержании главы Хакасии по делу о банде мошенников, но позже эти сведения не подтвердились.