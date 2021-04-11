Территория заброшенного завода в Курске превратится в современный микрорайон

Курск, 11 апреля. В регионе планируется возвести на территории бывшего Курского завода тракторных запчастей жилой микрорайон. Общая площадь всех квартир составит более 580 кв. м.

Стало известно, что строительные работы, в том числе сетей водоснабжения, застройщику обойдется в 24 миллиарда рублей. Планируется, что в жилых домах будет от 10 до 18 этажей, закрытые пешеходные дворы без машин с улучшенным благоустройством.

Ранее ФАН сообщал, что курский юрист рассказал о плюсах приобретения квартиры путем долевого договора. Он отметил, что основной положительный момент долевого участия в строительстве — экономический.