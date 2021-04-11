Трех русских богатырей назвали украинцами

Киев, 11 апреля. Украинские филологи и историки заявили, что Россия «украла» персонажей народных преданий, сказок и легенд. Речь идет о трех богатырях.

Слова украинских экспертов привели местные телеканалы. По мнению ученых, персонажа русского эпоса Илью Муромца звали Чобитько, или Муровцем, что указывает на его происхождение из деревни Моровск под Черниговом.

Алешу Поповича якобы звали Олешко. По мнению исследователей, он был не боярином, а рыцарем, и родился в городе Пирятин. Добрыня Никитич, как сказали ученые, жил на территории нынешней Украины, и был воеводой князя Владимира Великого.

По заявлению историков, указанные персонажи были «украдены» в какой-то момент Московским княжеством, а когда-то сказки о них передавались из уст в уста.

Ранее в Киеве заявили, что Николай Гоголь был украинским писателем.