Прокачка топлива по системе «Транснефти» сократилась на 12%

Москва, 11 апреля. Через систему нефтепроводной компании «Транснефть» за период с января по март 2021 года было транспортировано на 12,1% нефти меньше, чем годом ранее.

Показатель в годовом выражении сократился до 105,6 млн тонн, а относительно четвертого квартала прошлого года снижение составило 1,8%. При этом в первом квартале текущего года было зафиксировано незначительное увеличение среднесуточных объемов транспортировки топлива в сравнении с последним кварталом 2020-го. В то же время на фоне ограничений уровня нефтедобычи в России в рамках соглашений ОПЕК+ операционные результаты производства фиксируются не ниже уровня первого квартала 2020 года.

В январе–марте наблюдается снижение поставок черного золота на российские нефтеперерабатывающие заводы на 6,7% относительно показателей годом ранее — до 58,9 млн тонн. Экспортные поставки за отчетный период сократились на 18,2% — до 46,7 млн тонн.

Руководитель аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина ранее оценила цены на сырьевом рынке и озвучила прогноз по колебанию цен на нефть.