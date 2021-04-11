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Первым признаком болезни Паркинсона может оказаться плохое обоняние

Первым признаком болезни Паркинсона может оказаться плохое обоняние

Москва, 11 апреля. Нарушение обоняния может стать первым симптомом болезни Паркинсона, рассказала заведующая неврологическим отделением московской больницы №52 Вера Пшеничникова.

Некоторые считают, что заболевание начинается с неправильной моторики, однако это не так. Медицинская практика показывает, что постепенно прогрессирующий процесс можно не замечать в течение длительного времени, он начинается с нарушения обоняния, сна и снижения работоспособности.

Люди жалуются на такие симптомы, а спустя время больной перестают нормально выполнять двигательные функции. После этого его состояние стремительно ухудшается, наблюдается снижение умственных способностей. Такие пациенты нуждаются в помощи окружающих. На последней стадии пациент полностью обездвижен.

Ученые из Сколковского института науки и технологий разработали программно-аппаратную систему, которая позволяет выявлять признаки болезни Паркинсона на ранних стадиях. Недуг зачастую сложно отличить от других заболеваний со схожими двигательными нарушениями.

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