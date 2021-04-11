Первым признаком болезни Паркинсона может оказаться плохое обоняние

Москва, 11 апреля. Нарушение обоняния может стать первым симптомом болезни Паркинсона, рассказала заведующая неврологическим отделением московской больницы №52 Вера Пшеничникова.

Некоторые считают, что заболевание начинается с неправильной моторики, однако это не так. Медицинская практика показывает, что постепенно прогрессирующий процесс можно не замечать в течение длительного времени, он начинается с нарушения обоняния, сна и снижения работоспособности.

Люди жалуются на такие симптомы, а спустя время больной перестают нормально выполнять двигательные функции. После этого его состояние стремительно ухудшается, наблюдается снижение умственных способностей. Такие пациенты нуждаются в помощи окружающих. На последней стадии пациент полностью обездвижен.

Ученые из Сколковского института науки и технологий разработали программно-аппаратную систему, которая позволяет выявлять признаки болезни Паркинсона на ранних стадиях. Недуг зачастую сложно отличить от других заболеваний со схожими двигательными нарушениями.