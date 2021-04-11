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Описан несложный способ защититься от аллергии весной

Описан несложный способ защититься от аллергии весной

Москва, 11 апреля. Защитные маски способны защитить не только от коронавирусной инфекции, но и от сезонной аллергии, заметил врач-пульмонолог Владимир Бекетов.

Средство индивидуальной защиты задерживает пыльцу, чем обеспечивает аллергикам дополнительную защиту в весенний сезон. В то же время, если говорить о пандемии коронавируса, при условии, что человек идет один, маска ему не нужна, сказал медик.

«Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом», — рассказал специалист в интервью kp.ru.

Существует несколько методов борьбы с аллергией. Основным считает исключение аллергена из окружающей среды больного. Сезонное обострение можно пережить за счет переезда в другую климатическую зону, объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок.

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