Никас Сафронов рассказал, как чуть не погиб в результате несчастного случая

Советский и российский художник, действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ Никас Сафронов в беседе с ФАН рассказал о несчастном случае в детстве, после которого понял, что надеяться можно только на себя.

«В три года я пошел на речку купаться и начал тонуть: попал в воронку и стал барахтаться, — вспоминает собеседник ФАН. — Когда выплыл, увидел «картину»: все было без изменений, кто-то играл в шахматы, кто-то читал газеты, кто-то играл в волейбол, а до меня никакого дела никому не было».

Именно тогда, по воспоминаниям художника, он понял, что надо надеяться только на себя.

«Позже, чтобы отстоять свои права, я занимался боксом, борьбой. Был не драчливым, но крепким, — добавил художник. — Я мог защититься сам или защитить и поддержать друга».

Вспоминая о детстве, Никас Сафронов также рассказал ФАН, почему не называет себя Николаем — именем, данным ему при рождении.

«Моя мама — литовка, наполовину финка — называла меня Ник, Ники, — объяснил художник. — Поэтому, когда я жил в Литве, на родине матери, куда приехал после армии, я взял это имя как творческое. И оно стало таким вот литовским именем. Например, Том — Томас, Донат — Донатас, Ром — Ромас, Ник — Никас и так далее. Имя стало моим творческим псевдонимом и заявлено везде давно, еще с юности».

Ранее, в день своего 65-летнего юбилея, Никас Сафронов в эксклюзивном интервью ФАН подробно рассказал о своем детстве, о желании стать моряком и о поступлении в ростовское художественное училище, а также о своей всепоглощающей любви к Родине.