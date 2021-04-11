Владелец УАЗ-452 продает его в Германии почти за 2,3 млн рублей

Берлин, 11 апреля. Автомобиль УАЗ-452, в народе называющийся «Буханка», продается в Германии почти за 2,3 миллиона рублей.

Владелец машины заявляет, что она проехала всего 25 километров и поставлена на учет в апреле текущего года, поэтому является полностью новой. Автор объявления намеревается выручить за «Буханку» 1,8 миллиона рублей, однако вместе с немецкими налогами покупателю придется отдать около 2,3 миллиона рублей.

«Это сравнительно дорого», — пишет Autonews.

На территории России УАЗ-452 можно приобрести за 200–400 тысяч рублей, добавляет автор статьи. Сообщается, что выставленное на продажу на портале Mobile.de авто имеет стандартную комплектацию.

УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач начал продаваться в Чили. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы завода. При этом автомобиль ничем не отличается от своего российского аналога.