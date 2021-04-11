Правоохранители задержали в Уфе приставшего к Варламову пьяного хулигана

Уфа, 11 апреля. Автоинспекторы оперативно установили личность и задержали пьяного водителя. На жителя города и его приятелей ранее пожаловался в полицию блогер Илья Варламов.

О задержании пьяного 36-летнего автомобилиста сообщил через Telegram-канал руководитель башкирского ГИБДД Динар Гильмутдинов. Нарушителем оказался человек, которого ранее уже разыскивали силовики по уголовному делу. Автомобилиста задержали в доме у знакомых. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.

Блогер Варламов приехал в Уфу по приглашению главы Башкирии. Во время прогулки возле медийной личности остановилась иномарка. Из нее вышли нетрезвые граждане и стали задавать вопросы Варламову касательно его прически. Затем злоумышленники попытались отобрать у него камеру и телефон. Забор, разделявший хулиганов и блогера, не позволил до конца довести начатое, сообщал ФАН.