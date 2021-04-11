Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ЦАР

Общественники ЦАР раскритиковали главу миссии ООН за поддержку боевиков

Общественники ЦАР раскритиковали главу миссии ООН за поддержку боевиков

Банги, 11 апреля. Рабочая группа гражданского общества по кризису в Центральноафриканской Республике (GTSC) раскритиковала главу многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) Манкера Ндиай.

В беседе с RFI представитель Организации Объединенных Наций заявил о необходимости переговоров между властями ЦАР и боевиками, которые пытались устроить в стране государственный переворот под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. В частности, он выступил в защиту нескольких бандгрупп, которые покинули разбитый правительственными силами конгломерат группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

В GTSC считают, что позиция Ндиай свидетельствует о его сотрудничестве с бандитами. По мнению общественников, оправдание действий радикалов равноценно соучастию в их преступлениях против центральноафриканцев.

«Как никогда раньше народ ЦАР полон решимости покончить с боевиками. Страна не намерена поддаваться на шантаж тех, кто превратил попытку государственного переворота в способ заработать», — заявили в рабочей группе организации.

Активисты обратились к правительству с призывом не обращать внимания на попытки ООН организовать переговоры между властями и бандитами, поскольку это снова приведет к дестабилизации обстановки. Члены GTSC подчеркнули, что ни Ндиай, ни другие иностранные политики не вправе решать будущее Центральноафриканской Республики, это не входит в их юрисдикцию. Соответствующие решения должны принимать избранное правительство и народ страны.

Кроме того, руководитель МИНУСКА уже попадался на лжи. Ранее он заявил, якобы во время встречи с замминистрами иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и Михаилом Богдановым договорился о расследовании деятельности российских инструкторов ЦАР. Однако советник президента Фостен-Арканжа Туадера Валерий Захаров связался с дипломатами, и они сообщили, что подобная тема вообще не обсуждалась.

Новости партнеров