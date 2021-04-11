Общественники ЦАР раскритиковали главу миссии ООН за поддержку боевиков

Банги, 11 апреля. Рабочая группа гражданского общества по кризису в Центральноафриканской Республике (GTSC) раскритиковала главу многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) Манкера Ндиай.

В беседе с RFI представитель Организации Объединенных Наций заявил о необходимости переговоров между властями ЦАР и боевиками, которые пытались устроить в стране государственный переворот под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. В частности, он выступил в защиту нескольких бандгрупп, которые покинули разбитый правительственными силами конгломерат группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

В GTSC считают, что позиция Ндиай свидетельствует о его сотрудничестве с бандитами. По мнению общественников, оправдание действий радикалов равноценно соучастию в их преступлениях против центральноафриканцев.

«Как никогда раньше народ ЦАР полон решимости покончить с боевиками. Страна не намерена поддаваться на шантаж тех, кто превратил попытку государственного переворота в способ заработать», — заявили в рабочей группе организации.

Активисты обратились к правительству с призывом не обращать внимания на попытки ООН организовать переговоры между властями и бандитами, поскольку это снова приведет к дестабилизации обстановки. Члены GTSC подчеркнули, что ни Ндиай, ни другие иностранные политики не вправе решать будущее Центральноафриканской Республики, это не входит в их юрисдикцию. Соответствующие решения должны принимать избранное правительство и народ страны.

Кроме того, руководитель МИНУСКА уже попадался на лжи. Ранее он заявил, якобы во время встречи с замминистрами иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и Михаилом Богдановым договорился о расследовании деятельности российских инструкторов ЦАР. Однако советник президента Фостен-Арканжа Туадера Валерий Захаров связался с дипломатами, и они сообщили, что подобная тема вообще не обсуждалась.