Пожар площадью 1,4 тыс. квадратных метров вспыхнул в административном здании в Уфе

Уфа, 11 апреля. Кровля административного здания загорелась на улице Рабкоров. Площадь пожара составила 1,4 тыс. квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 30 человек из горящего здания в столице Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Возгорание площадью 1,4 тыс. квадратных метров было зафиксировано в административном здании, огонь объял кровлю. Внутри находятся девять организаций, исполняющих различные функции. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

На место происшествия направлены бригады огнеборцев и спецтехника, пожару присвоен второй ранг сложности.