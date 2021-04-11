Джигурда рассказал, как число 666 помогло ему влюбиться в Марину Анисину

Актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда не считает, что число 666 несет в себе нечто негативное. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

Певец поделился личным отношением к так называемому числу зверя. Как оказалось, данный вопрос неразрывно связан с жизненной философией актера.

«Я спокойно воспринимаю эти цифры, которых почему-то боится огромное количество людей. Впрочем это особенное число. Оно обозначает тотальное заземление, погружение в материю. Все страхи у людей от невежества. Суть в том, что тот, кого называют Творцом, создал и дьявола. Значит, кому подчиняется вся эта игра?» — задал риторический вопрос исполнитель песен.

Никита Джигурда рассказал, какую роль так называемое число зверя сыграло в его жизни. Как оказалось, оно помогло принять одно из самых важных в жизни решений.

«Все в моем окружении знают одну историю. В 2007 году на проекте «Звезды на льду» олимпийская чемпионка Марина Анисина заявила мне, что моя любовь к ней — лишь ради шоу. Мне пришлось брать девочку на абордаж при помощи всей своей магии и любви. Я влюбился в первый день знакомства. Когда я приехал к ней в Леон, был удивлен, потому что на ее машине красовался номер 666. А потом я увидел фотографии ее замечательного танца: она играла дьяволицу, соблазняющую католического священника», — припомнил собеседник ФАН.

В завершение он пояснил, почему этот случай привлек его внимание.

«Я понял, что она сильная, не боится пересудов. Убедился, что это именно та женщина, которая мне нужна», — резюмировал певец.

Ранее Никита Джигурда прокомментировал новость о том, что рэпер Моргенштерн перевел 666 666 рублей в фонд помощи детям-сиротам в Башкирии.