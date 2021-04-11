Снимки трехрядного кроссовера ID.6 от Volkswagen появились в Сети

Москва, 11 апреля. Немецкая компания Volkswagen показала тизеры трехрядного паркетника ID.6, который в апреле будет презентован в рамках Шанхайского автосалона.

Электрический кроссовер разработан для китайского рынка. По внутренней иерархии новая модель займет ступеньку выше компактного кроссовера ID.4, который уже выпускается в КНР на совместном предприятии SAIC Volkswagen. В ID.6 будет установлена вытянутая головная оптика и более массивный лицевой бампер с широким воздухозаборником. Авто оснастят одним электроагрегатом, мощность которого будет равна 201 лошадиной силе, а емкость батареи составит 82 кВт/ч. Не исключено также, что покупателям предложат полноприводную версию с силовой установкой, в которую войдут два электродвигателя.

Автомобиль будет доступен в двух комплектациях — в стандартном кузове и отдельном купе. Запас хода составит около 450 километров. При помощи системы быстрой зарядки водитель сможет зарядить батарею за 30 минут.

Volkswagen занял пятое место на российском рынке новых легких коммерческих автомобилей с 498 моделями, что на 9,8% меньше, чем годом ранее.