Россиянкам раскрыли способ избавиться от лишних килограммов без отвисшей кожи

Москва, 11 апреля. Потерявшая свой прежний вид кожа после резкого похудения является одним из наиболее распространенных последствий борьбы с лишним весом.

Состояние кожи после похудения зависит от темпа снижения веса. При этом нужно учитывать возраст человека, количество потерянных килограммов, а также степень эластичности кожи. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог Олеся Гурова.

По ее словам, между естественной потерей веса и той, что бывает при бариатрических операциях, существует большая разница. Проведение последних также предполагает и совершение процедуры по удалению лишней кожи. В случае, когда человек борется с лишними килограммами естественным путем, ему стоит сделать упор на то, чтобы потеря веса была плавной.

«Физические нагрузки могут на кожу косвенно влиять», — подчеркнула Гурова в эфире телеканала «Звезда».

Прием витаминов никак не улучшит ее эластичность и упругость. На сегодняшний день универсального метода, который помог бы во всех ситуация предотвратить это явление, не существует, заключила диетолог.

Не так давно стало известно, что напитки для похудения никак не влияют на метаболизм. Они оказывают либо мочегонный, либо слабительный эффект. При такой методике ушедшие килограммы быстро вернутся.