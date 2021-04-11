Бродячие собаки – наша беда: в Саратове достраивают большой приют для животных

Одна из главных проблем Саратова прямо сейчас – бродячие собаки. Численность бездомных животных в городе начала резко расти еще осенью, вызвав обеспокоенность населения. Повод переживать действительно был: оккупировавшие дворы собаки начала периодически проявлять агрессию к людям. На данный момент сообщения о новых нападениях появляются едва ли не каждый день, чаще всего животные кусают детей и женщин. По счастливой случайности пока обошлось без трагических случаев, но жители города рискуют, зачастую просто выходя на улицу.



Исправить положение поможет новый муниципальный приют для животных, который сейчас достраивают в Заводском районе. Учреждение, рассчитанное на 400 собак и кошек, должно начать работу в июне нынешнего года. Помимо вольеров и разнообразных внутренних помещений, в приюте также будет размещаться ветеринарная клиника. Находящихся на попечении животных стерилизуют и обеспечат ветеринарной помощью. Сейчас в приюте ведутся работы по устройству инженерных систем и внутренней отделке помещений, сдать объект планируется к июню.



Зоозащитники, чья активная общественная позиция сыграла важную роль в решении о строительстве приюта, уверены в необходимости строительства еще нескольких подобных учреждений.

«Нет никаких сомнений, что приют станет важной деталью в решении проблемы бездомных животных. Хочется сказать спасибо как местным властям, так и Вячеславу Володину, оказавшим большое содействие в выделении финансирования. Очень радостно думать, что четыре сотни животных летом получат свой кров и заботу. Конечно, есть множество факторов, за которыми нужно будет следить: персонал в приютах зачастую набирают из людей, которые, мягко говоря, не очень любят собак и кошек. Но самое главное – одного приюта очень мало. По нашим подсчетам, на Саратов нужно минимум три подобных учреждения, это нижняя планка. Надеемся на власти, бродячие собаки — наша беда», — рассказала корреспонденту ФАН волонтер Галина Скороходова.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и мэр Саратова Михаил Исаев недавно проинспектировали стройку, оставшись довольными скоростью и качеством выполнения работ. Чиновники отметили, что приют должен начать работу как можно раньше.

«Нужно побыстрее определить юридическую и организационную форму, ведь это первый подобный приют в нашем городе. Учреждение имеет все необходимое для помощи животным: клинику, операционную и другие помещения. Посмотрите и по вольерам, может, потом придется дополнительные пристраивать. Жители жалуются. Надо заниматься проблемой с собаками цивилизованно. В ситуации с бездомными животными виноваты люди, так как бросают питомцев. Проблема с животными идет от людей: мы берем их, поиграем и выбрасываем. Поэтому нам и решать эту проблему. Отношение к животным должно быть человечным», — заявил Володин.



Обычные жители города тоже надеются на эффективную работу приюта. Жительница Заводского района Татьяна П. недавно подверглась нападению целой стаи бродячих собак.

«Шла вечером с работы, зашла в магазин. Видимо, собаки среагировали на большие пакеты в руках, хотя ничего особо аппетитного там не было. Штук пять окружили меня, начали рычать и подбираться как можно ближе. Я в деревне росла, псов не особо боюсь, поначалу уверенно отмахивалась пакетами. Однако попались какие-то чересчур агрессивные особи, бесстрашные. Бочком почти дошла до подъезда и напоследок меня все-таки укусили за ногу. Брюки порвали, синяк появился, так что легко отделалась. Но я жду появления приюта, а лучше пяти – все лучше, чем насилие. Собак с улиц надо убирать, страшно за детей и пенсионеров», — подчеркнула Татьяна.

Сотни собак на городских улицах давно утомили жителей Саратова и соседних городов. Будем надеяться, что появление муниципального приюта станет первой ласточкой в решении данной проблемы. Цивилизованное обращение к братьям нашим меньшим — один из главных признаков современного и здорового общества.