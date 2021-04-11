Как «обменять» маткапитал на пенсию: новые правила Минтруда РФ для поддержки женщин

Российские женщины получили дополнительные льготы при использовании средств материнского капитала для формирования накопительной пенсии. Соответствующие поправки в правила вступили в силу на основании приказа Минтруда РФ, документ ранее был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как «обменять» маткапитал на пенсию

Основная суть поправок: женщина, использовавшая маткапитал на формирование накопительной части будущей пенсии, может передумать и забрать деньги. Если женщина внесла маткапитал в один из негосударственных пенсионных фондов, в течение полугода она имеет право изменить решение. В этом случае деньги отзываются и вновь возвращаются на счет Пенсионного фонда России. После этого женщина может написать заявление, на какие нужды она планирует потратить маткапитал. Если полугода, чтобы определиться, ей не хватило, она может по заявлению продлить время для размышлений. В отсутствие соответствующего заявления в течение трех месяцев маткапитал автоматически пойдет на накопительную пенсию женщины.

Эксперты подчеркивают, что поправки Минтруда расширяют права россиянок при «обмене» маткапитала на накопительную пенсию. Раньше отсутствовал понятный механизм, если женщина отзывала средства маткапитала, направленные на накопительную пенсию, а потом меняла решение. Теперь этот пробел в законе устранен.

Сколько составляет маткапитал в 2021 году

В 2021 году материнский капитал, выплачиваемый государством на первенца, составил 483 882 рубля. При рождении второго ребенка государство доплачивает матери 155 550 рублей. Таким образом, общая сумма маткапитала на двух детей составляет 639 432 рубля.

Поскольку маткапитал на первого ребенка был введен только с 2020 года, семьи, где первый ребенок родился раньше этого срока, получают на второго ребенка сразу 639 432 рубля.

Что такое материнский капитал

Материнский капитал — это сумма, выплачиваемая матери (в подавляющем большинстве случаев) для использования на строго определенные цели. Закон о маткапитале направлен на стимулирование рождаемости в России и на поддержку семей с детьми.

Маткапитал был введет в 2007 году, он непрерывно увеличивается в соответствии с процентом инфляции, что представлено в инфографике ФАН. Первоначально маткапитал выплачивался только с рождением второго ребенка, с прошлого года деньги положены также на первенца.

Материнский капитал, как правило, выплачивают женщинам, в виде исключения на эти деньги могут претендовать отцы или сами дети. Право на маткапитал имеют гражданки России, родившие или усыновившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года. На маткапитал также могут претендовать женщины, родившие и усыновившие третьего ребенка начиная с 1 января 2007 года, если раньше они не получали эту выплату.

Подробнее о правилах выплаты маткапитала (в том числе о случаях, когда на него могут претендовать отцы и сами дети), а также о том, на какие цели его можно использовать, читайте в материале ФАН. Отметим: в подавляющем большинстве случаев средства материнского капитала россияне используют на улучшение жилищных условий.