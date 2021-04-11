Кировский поселок ушел под воду из-за прорыва самодельной дамбы

Санкт-Петербург, 11 апреля. Вода заполонила Кировский поселок в Выборге из-за прорыва самодельной дамбы. Постояльцев местной гостиницы пришлось эвакуировать на лодках.

Во время ЧП оказались повреждены техника и мебель. Общий ущерб хозяева отеля оценивают в 3 млн рублей. Частные дома также сильно пострадали.

Ранее жители поселка обращались в районную администрацию с жалобами на сброс дождевых вод при строительстве новой дороги по Смирновскому шоссе, однако чиновники не предприняли никаких мер, сообщают СМИ. В итоге граждане возвели дамбу на свои средства — объект обошелся им в 200 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал, как к потопу готовятся в Краснодарском крае. Там водооткачивающая техника вышла на улицы еще в середине марта.