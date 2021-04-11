Три машины слетели в кювет из-за гололеда на трассе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 апреля. Массовая дорожная авария произошла неподалеку от Луги. Очевидцы рассказали о происшествии в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи соцсети сообщили о том, что в результате ДТП три автомобиля оказались за пределами трассы. Одна из машин перевернулась.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По одной из версий, причиной массового схода автомобилей с проезжей части стал гололед.

Трое граждан России, пострадавших в крупном ДТП с участием автобуса в Турции, остаются в больнице, сообщал ФАН.