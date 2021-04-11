Директор СОМБ обратился в МИД РФ с просьбой опровергнуть вброс представителя ООН о ЦАР

Москва, 11 апреля. Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов направил два открытых письма на имя замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина. В первом он попросил дать официальный комментарий дипведомства по заявлениям главы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай.

Спецпредставитель международной организации сообщил французским журналистам, якобы во время встречи с Вершининым в Москве договорился с властями РФ провести совместное расследование деятельности российских инструкторов в африканской республике.

«Содружество офицеров просит вас подтвердить или опровергнуть предмет обсуждения на встрече 5 апреля 2021 года в Москве», — говорится в обращении к замминистру Вершинину.

Во втором письме Иванов разъясняет, что обвинения в адрес инструкторов из РФ попытались растиражировать посредством сфабрикованного доклада ООН по ситуации в ЦАР.

«Организация «Содружество офицеров за международную безопасность», представляющая интересы российских инструкторов в ЦАР, в ответном заявлении отметила необоснованность обвинений в наемничестве и нарушениях прав человека, а также недостоверность фактов, приведенных в заявлении экспертов», — сообщает директор СОМБ.

Иванов напомнил, что российские инструкторы занимаются исключительно подготовкой и обучением военнослужащих армии ЦАР на основании соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и африканской республикой, а также с разрешения Совета Безопасности ООН. Специалисты из РФ не принимают участия в боевых действиях.

«Содружество офицеров выражает серьезную обеспокоенность тиражированием ложной информации из заявления экспертов в различных иностранных СМИ, бросающих тень на участие российских инструкторов, находящихся в ЦАР с официальной миссией», — написал Александр Иванов.

Директор СОМБ подчеркнул, что эксперты СПЧ проигнорировали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права со стороны незаконных бандформирований, которые активизировались на территории ЦАР в декабре 2020 — январе 2021.

«Содружество офицеров просит МИД РФ обратить внимание СПЧ на качество и достоверность информации, публикуемой в своих заявлениях, а также призвать руководство СПЧ провести проверку в отношении независимых экспертов и скорректировать их работу, указав на недопустимость использования непроверенных данных для подготовки официальных докладов и заявлений», — подытожил Иванов.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров уличил во лжи главу МИНУСКА Манкера Ндиай. Политик связался с заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым, который подтвердил, что озвученная представителем ООН тема о расследовании в отношении российских инструкторов на встрече в Москве вообще не поднималась.