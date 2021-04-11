Вассерман: провокации против «СП-2» обернутся для Польши серьезными последствиями

Москва, 11 апреля. Провокации в районе строительства российского газопровода «Северный поток — 2» могут обернуться для Польши серьезными последствиями, считает политолог Анатолий Вассерман.

Некоторые страны Запада увеличили количество провокаций в отношении строящегося объекта после того, как реализация проекта дошла до финальной стадии. Особенно «отличилась» в этом деле Польша, направившая в район строительства военные корабли и авиацию, которые попытались помешать деятельности российского трубоукладчика. Примечательно, что в мировом сообществе выпад Варшавы восприняли негативно. По словам журналистов китайского портала Sohu, попытки польского правительства воспрепятствовать реализации проекта были подняты на смех во многих государствах мира.

Выгода Варшавы от устроенной авантюры будет сомнительная, сказал Вассерман в беседе с редакцией издания iReactor. По его словам, поляки могут лишиться европейских партнеров из-за подобных попыток добиться расположения Вашингтона.

«Польша, естественно, ухудшит свои взаимоотношения с РФ, а также с Германией. Именно Германия главный потребитель газа, в том числе газа из РФ. Соответственно, Польша ослабит свои возможности получать в дальнейшем кредиты и субсидии из бюджета ЕС», — подчеркнул Вассерман.

Тем не менее «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на попытки его противников помешать этому, уверен политолог. По его мнению, прямой целью США был не срыв реализации проекта, а создание напряженности в Европе и запугивание Германии.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» может стать причиной глобального вооруженного противостояния.