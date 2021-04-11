Государственные субсидии резко увеличили продажи домов на Кипре

Южная Никосия, 11 апреля. Департамент земель и изысканий Республики Кипр сообщил о резком росте числа договоров купли-продажи, сданных на хранение в земельные кадастры.

В марте 2021 года таких договоров стало 826, и это на 62% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает издание Prian.ru со ссылкой на кипрскую прессу. Причиной стали дешевые кредиты и стимулирование от правительства.

Показатели постепенно возвращаются к докризисному уровню, все округа острова показали рост по числу сделок за этот месяц. Причина в том, что правительство субсидирует проценты по уже низкой ипотечной ставке: она составляет около 2,5%, хотя еще несколько лет назад находилась на уровне 8%.

Социологические опросы показывают, что в ближайшем будущем подавляющее большинство респондентов имеют намерение купить недвижимость в течение шести месяцев. Кредиты оказались достаточно доступны, чтобы даже после пандемии возник массовый спрос.

В январе выяснилось, что граждане РФ активно продают недвижимость в болгарских курортных городах, поскольку содержание квартиры в другой стране оказалось неоправданно затратным.