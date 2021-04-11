Житель Башкирии спас унесенного потоком воды ребенка

Уфа, 11 апреля. Подросток решил на роликах проехаться по подтопленному мосту и оказался в воде. Его спас находившийся рядом мужчина.

Житель Давлеканово в Республике Башкортостан вовремя помог школьнику, который чуть не утонул. Если бы не своевременная помощь мужчины, ребенка могло бы снести течением.

По имеющимся у полиции данным, несовершеннолетний отправился на улицу, чтобы прокатиться на роликах. Прямо в них он решил перейти затопленный паводком мост, однако не смог удержаться и оказался в воде.

Ранее за спасение ребенка наградили врача в Башкирии. Уфимский медик спас мальчика, который упал в воду при столкновении лодок, сообщал ФАН.