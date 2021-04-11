Эксперт признал превосходство крымской конституции над главным документом Украины

Симферополь, 11 апреля. Семь лет назад, 11 апреля 2014 года, Госсовет РК торжественно принял Основной закон Республики Крым. С тех пор в этот день на полуострове отмечают День Конституции Республики Крым.

По мнению политолога, главы Общественной палаты РК Александра Форманчука, крымская конституция обеспечивает жителям полуострова не только больше прав и свобод, нежели в период украинской автономии, но и превосходит в этом Конституцию самой Украины. Об этом он рассказал в комментарии ФАН.

«В 2014 году мы получили наконец полноценную конституцию, потому что та конституция, которая была у нас в Автономной Республике Крым, так называемая Грачевская, 1998 года, имела очень ограниченные возможности с точки зрения наделения правами автономии. Потому что в составе украинского государства она имела ряд серьезных ограничений, не позволяющих нам в полной мере отстаивать свои интересы. В частности это касается языка, культуры — мы вечно тут вели борьбу. А сейчас у нас конституция действительно полноценная, в том числе и для крымских татар», — пояснил Форманчук.

Он отметил, что согласно действующей конституции, в РК сегодня крымско-татарский язык является государственным наравне с русским и украинским. Этого при Украине быть не могло, нет и по сегодняшний день. Именно в этом, по мнению эксперта, заключается главное преимущество крымской конституции над украинской.

Ранее ФАН сообщал о том, что бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко указал на политическую несостоятельность страны из-за введения очередного пакта персональных санкций против него и ряда других граждан, не поддержавших государственный переворот в Киеве 2014 года.