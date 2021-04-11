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Эксперт признал превосходство крымской конституции над главным документом Украины

Эксперт признал превосходство крымской конституции над главным документом Украины

Симферополь, 11 апреля. Семь лет назад, 11 апреля 2014 года, Госсовет РК торжественно принял Основной закон Республики Крым. С тех пор в этот день на полуострове отмечают День Конституции Республики Крым.

По мнению политолога, главы Общественной палаты РК Александра Форманчука, крымская конституция обеспечивает жителям полуострова не только больше прав и свобод, нежели в период украинской автономии, но и превосходит в этом Конституцию самой Украины. Об этом он рассказал в комментарии ФАН.

«В 2014 году мы получили наконец полноценную конституцию, потому что та конституция, которая была у нас в Автономной Республике Крым, так называемая Грачевская, 1998 года, имела очень ограниченные возможности с точки зрения наделения правами автономии. Потому что в составе украинского государства она имела ряд серьезных ограничений, не позволяющих нам в полной мере отстаивать свои интересы. В частности это касается языка, культуры — мы вечно тут вели борьбу. А сейчас у нас конституция действительно полноценная, в том числе и для крымских татар», — пояснил Форманчук.

Эксперт признал превосходство крымской конституции над главным документом Украины

Он отметил, что согласно действующей конституции, в РК сегодня крымско-татарский язык является государственным наравне с русским и украинским. Этого при Украине быть не могло, нет и по сегодняшний день. Именно в этом, по мнению эксперта, заключается главное преимущество крымской конституции над украинской.

Ранее ФАН сообщал о том, что бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко указал на политическую несостоятельность страны из-за введения очередного пакта персональных санкций против него и ряда других граждан, не поддержавших государственный переворот в Киеве 2014 года.

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