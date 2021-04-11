Мошенники могут списывать средства с карты, используя запись голоса клиента

Среди возможных схем кражи денег с банковской карты появилась новая — запись голоса жертвы при телефонном разговоре.

Каким образом злоумышленники будут использовать полученный голосовой файл, ФАН выяснил у эксперта по юридическим вопросам, адвоката Ивана Кузнецова.

«Цифровизация и автоматизация процессов в банках может создать дополнительные возможности для недобросовестных граждан. Сейчас можно все делать удаленно: открыть банковский счет, взять кредит, перечислить деньги другому человеку. С одной стороны, это очень удобно, но с другой — создает возможности для злоумышленников», — поделился мнением юрист.

Он напомнил, что многие банки давно используют так скрипты — заученные, написанные «пути клиента». Оператор банка задает вопрос и в зависимости от ответа, варианты которого заранее продумываются, делает следующее предложение. Подобные скрипты могут быть очень длинными, подчеркнул специалист.

«Но банки пошли еще дальше. Теперь используют роботов. У меня самого был комичный случай. Позвонила девушка и представилась сотрудником банка. Она сделала мне предложение, далее начала отрабатывать согласно скрипту. Но в процессе нашего общения что-то мне показалось странным. Я задал ей вопрос: «Вы что, робот?» В ответ услышал, что она роботизированная система банка. Все было так натурально, что я до сих пор нахожусь под впечатлением», — рассказал собеседник агентства.

Действующее законодательство, отметил он, позволяет клиентам банка совершать различные транзакции удаленно, с помощью цифровых технологий.

«Так, в соответствии с законом «О национальной платежной системе», человек может распорядиться своими денежными средствами удаленно. Самое главное — получить очевидное распоряжение клиента на совершение транзакции. Последнее — ключевой момент. Согласие клиента может быть получено различными способами: простая подпись в договоре, нажатие кнопки «подтвердить операцию» в приложении банка, а теперь можно дать согласие с помощью одного ответа «да», — сообщил Иван Кузнецов.

Также существует закон «О персональных данных», напомнил специалист. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме, озвучил Кузнецов.

«Это значит, что если человек дал согласие на обработку, сбор и хранение своих биометрических данных: запись голоса, фотография, отпечатки пальцев, то банковская операция может быть совершена с использованием этих данных в зависимости от политики банка», — подчеркнул эксперт.

По поводу новой схемы мошенничества с использованием записи голоса юрист сказал, что такое вполне возможно. Злоумышленник может позвонить человеку, использовать скрипт банка и зафиксировать ответы человека либо на диктофон, либо на специальный телефон, записывающий разговоры.

«Затем путем подмены номера телефона он позвонит в банк и включит запись ответов клиента банка — ведь скрипт уже известен заранее. Сможет ли банк идентифицировать, с кем общается робот — с человеком или с записью его голоса, — это хороший вопрос», — подытожил юрист.

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