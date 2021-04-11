Одна из основательниц движения Black Lives Matter (BLM), 37-летняя Патрис Хан-Каллорс, оказалась под пристальным вниманием соратников. Виной всему стало громкое разоблачение марксистки-активистки. Как стало известно, вся ее карьера в BLM неразрывно связана с приобретением элитной недвижимости в масштабах, которым позавидуют многие «белые угнетатели». Об этом сообщает Fox Business.

Вне всяких сомнений, Патрис Хан-Каллорс, заработала неплохой гонорар за свой бестселлер с описанием ее «бедного детства с деревянными игрушками». Однако общественность усомнилась, что одной женщине, даже американке, даже чернокожей, под силу отстрадать так, чтобы гонораров от нескольких контрактов хватило на целую вереницу объектов элитной недвижимости. Что примечательно: угнетенную марксистку не смутило, что подавляющее большинство ее соседей в этих районах составляют те самые «белые угнетатели», которые живут в роскоши, пока афроамериканцев обделяют и давят полицейским сапогом…

Первой покупкой стал дом в Лос-Анджелесе в 2016 году, через несколько лет после основания BLM. Тогда же были куплены апартаменты за $ 510 000. В 2018 году за $ 590 000 Хан-Каллорс приобрела жилье с четырьмя спальнями. И это далеко не полный список богатств страдалицы. В прошлом году стало известно об интересе активистки к недвижимости на Багамах, где есть собственность у Джастина Тимберлейка и Тайгера Вудса.

Отмечается, что после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года в движение Black Lives Matter хлынули пожертвования от частных лиц и корпораций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что действия демократов ведут Нью-Йорк к настоящей катастрофе.