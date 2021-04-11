ФМБА получило патент на препарат от COVID-19 «Мир-19». События дня. ФАН-ТВ

Подготовка Путина к посланию Федеральному собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет «постковидным». Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оно будет посвящено вызовам беспрецедентного периода, который переживает сейчас Россия. По его словам, сейчас страна постепенно выходит из кризиса, связанного с пандемией, и неясно, как долго продлится этот период. Песков подчеркнул, что властям необходимо «компенсировать проседание».

«И не просто компенсировать — нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит», — сказал пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 1».

Песков заметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания, но иногда дорабатывает его незадолго до выступления, поэтому в итоговом обращении могут появиться неожиданные заявления как для тех, кто готовил для него основные тезисы, так и для чиновников. Напомним, президент выступит перед Федеральным собранием 21 апреля.