ФМБА получило патент на препарат от COVID-19 «Мир-19». События дня. ФАН-ТВ

Подготовка Путина к посланию Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет «постковидным». Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оно будет посвящено вызовам беспрецедентного периода, который переживает сейчас Россия. По его словам, сейчас страна постепенно выходит из кризиса, связанного с пандемией, и неясно, как долго продлится этот период. Песков подчеркнул, что властям необходимо «компенсировать проседание».
«И не просто компенсировать — нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит», — сказал пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 1».
Песков заметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания, но иногда дорабатывает его незадолго до выступления, поэтому в итоговом обращении могут появиться неожиданные заявления как для тех, кто готовил для него основные тезисы, так и для чиновников. Напомним, президент выступит перед Федеральным собранием 21 апреля.
Посольство РФ сообщило о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Российским гражданам была оказана медицинская и психологическая помощь. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Турции. В медучреждениях города Конья под наблюдением врачей остаются три человека. По информации медиков, их жизни ничто не угрожает. Генконсульство в Анталье в координации с местными властями занимается оформлением документов для возвращения тела погибшей россиянки на родину. Авария произошла 10 апреля. Туристический автобус, в котором находились 32 россиянина, съехал в кювет и опрокинулся.
ФМБА получило патент на препарат для лечения COVID-19 «Мир-19»
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на препарат «Мир-19», предназначенный для лечения и профилактики коронавирусной инфекции методом ингаляционного или интраназального введения.
«Мир-19» — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции», — пояснила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
В агентстве отметили, что первая фаза клинического испытания препарата уже завершена. «Мир-19» сумел доказать свою безопасность и переносимость. Сейчас начинается вторая фаза исследования на людях, у которых был выявлен коронавирус.