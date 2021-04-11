Врач-диетолог рассказала, кому противопоказана ранняя клубника

В середине апреля в супермаркетах и на рынках городов России появляется первая клубника. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала ФАН, стоит ли поддаваться искушению и покупать раннюю ягоду.

По словам диетолога, клубника — очень полезный продукт, поэтому ее обязательно нужно есть в сезон.

«В клубнике содержится большое количество и витамина C, и антиоксидантов, которые как раз защищают этот витамин от разрушения, — отметила Соломатина. — Эта ягода также обладает противовоспалительным и жаропонижающим действием».

Однако врач призвала не спешить и не наедаться первыми ягодами, которые появляются в продаже.

«Сейчас появляется ранняя клубника, которую привозят издалека, — подчеркнула собеседница Федерального агентства новостей. — Понятно, что из-за рубежа ее везут не один день. Конечно, выращивают определенные сорта, но тем не менее для того, чтобы ягода имела товарный вид и тут же не гнила, ее обрабатывают. Нужно ли нам есть вот такую обработанную клубнику — это большой вопрос».

Врач-диетолог уточнила, что импортную клубнику нужно употреблять крайне умеренно. Она посоветовала тщательно промывать каждую ягоду перед едой.

«Тем не менее мы не сможем смыть с них все вредное, поскольку это достаточно хрупкая ягода, а не яблоко, которое легко почистить, — предупредила Елена Соломатина. — Если мы съедим несколько таких ягод, ничего с нами сразу не случится. Но все-таки лучше подождать сезонную клубнику, которая, может быть, не такая яркая и красивая, но зато ее уже нет необходимости обрабатывать».

В заключение врач назвала категории людей, которым может нанести вред импортная клубника.

«С особой осторожностью ее следует потреблять беременным женщинам и детям — не стоит увлекаться», — резюмировала эксперт.

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