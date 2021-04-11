Новый штраф для российских автомобилистов вступит в силу с 1 июня

Москва, 11 апреля. Еще один штраф для автомобилистов начнет действовать в России с июня. Соответствующий пакет поправок разработали в МВД РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать водителей за несоответствие шин сезону. Например, санкции коснутся тех, кто в летние месяцы передвигается на зимней резине. Санкции будут предусмотрены статьей 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Сумма штрафа составит 500 руб.

При составлении протокола будет учитываться региональная привязка. Зимний и летний периоды в разных уголках России длятся разное время. Местные власти смогут продлевать действие запрета на покрышки в зависимости от погодных условий.

Юрист Юрий Капштык в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что сейчас в РФ действует правило, согласно которому автомобили должны быть укомплектованы зимней резиной с 1 декабря по конец февраля.