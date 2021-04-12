12 цитат легендарного Юрия Гагарина о космосе, спорте, образовании и людях

В этом году первому полету человека в космос исполняется 60 лет. 12 апреля 1961 года летчик из СССР Юрий Гагарин совершил вошедший в историю полет на космическом корабле «Восток-1», а наша страна закрепила за собой статус главной космической державы.

В 9 часов 6 минут 59,7 секунд советский корабль успешно стартовал с космодрома «Байконур» и впервые совершил орбитальный свободный облет земного шара, который продолжался примерно 108 минут. «Восток» приземлился на Землю в 10 часов 55 минут на мягкой пашне у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

После полета Гагарин признавался, что «глобусу можно верить», ведь Африка из космоса такая же, как на трехмерной модели Земли, а сама планета, когда космонавт «уходил на максимальное расстояние от нее, явственно приобретала форму шара».

В честь Дня космонавтики ФАН публикует высказывания первого человека в космосе Юрия Гагарина.

В одном из интервью, вышедшем через несколько дней после эпохального события, космонавт признавался, что во время полета вспоминал о родных, смотрел на Землю и удивлялся состоянию невесомости.

«Мои планшет и карандаш того и гляди могли «уплыть» куда-нибудь. Занятная штука: тяжелый планшет вдруг сам по себе повиснет в воздухе и плывет… Да что планшет! Ноги я поднял и без всякого напряжения опустил. Опустил, а они висят. Проделал то же с руками — и руки висят…» — вспоминал он.

Летчик рассказывал, что в полете пел песни, которые слышал с Земли. Для Гагарина на протяжении всей космической операции подавали музыку — песни о Москве, различные вальсы и марши. Запел герой и когда приземлился на родную планету.

«Когда надо мной раскрылся парашют, я ощутил крепкие стропы — запел! Запел во весь голос, что называется — на всю Вселенную: «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает...» — признавался Гагарин.

Журналист спросил космонавта, ждал ли тот момента совершения подвига, славы и общемирового признания. Скромный Гагарин ответил отрицательно.

«Совсем не ждал. Не думал, что мне придется», — говорил летчик.

В письме Юрия Алексеевича, адресованном всему человечеству, было видно, что его мировоззрение за неполных 2 часа, проведенных в космосе, кардинально изменилось.

В первые минуты Гагарин испытал настоящий шок: он не мог говорить и в какой-то момент, увидев при приземлении огонь в иллюминаторе — обычный процесс, возникающий в результате трения жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу, — даже попрощался с жизнью.

Космонавт был уверен: каждый человек, ознакомившийся с его посланием, останется под впечатлением и пересмотрит свое отношение к окружающему миру и нашей планете. Гагарин отмечал, что даже он, увидев Землю со стороны, «испытал внутренний подъем и одновременно стыд».

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и преумножать эту красоту, а не разрушать ее», — призывал космонавт.

Скромный Гагарин отмечал, что полет в космос — это не только его персональное достижение.

«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа», — уверял космонавт.

Бывшие одногруппники национального героя отмечали, что Юрий Алексеевич всегда во всем хотел быть первым, при этом выскочкой не был, просто много работал и усердно старался. Сам Гагарин этого не скрывал.

«Когда-то, еще в детстве, прочитал слова летчика Валерия Павловича Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца», — делился космонавт своей жизненной философией.

Своим примером Гагарин доказал, что покорение космоса — это не фантастика, а реальность. Его полет в околоземном космическом пространстве ознаменовал начало новой эпохи.

«Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди. Во все времена для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях», — уверял он.

Кроме того, летчик верил в новые успехи нашей страны.

«Придет время — и наши космонавты привезут с Луны на Землю образцы породы», — предвидел Гагарин.

Ни в детстве, ни в юности Юрию Гагарину не довелось учиться в элитных учебных заведениях, но в школе и училище он был круглым отличником.

Маленький Юра пошел в школу в 1941 году, но учебу прервала война, после окончания которой будущий летчик-космонавт возобновил свои занятия в средней школе. В 1951 году Гагарин с отличием окончил ремесленное училище в подмосковном городе Люберцы, а в 1955 году получил диплом Саратовского индустриального техникума. Гагарин отлично ладил с математикой, физикой и литературой, но считал, что престижное образование — не основополагающее в жизни.

«Главное не высшее образование, а высшее соображение», — подмечал он.

Трепетно отзывался летчик о своей семье и детях.

«С появлением ребенка в доме прибавилось забот. Только молодой отец может понять, какое удовольствие купать в теплой воде своего маленького, беспомощного ребенка, пеленать его, носить на руках, нашептывать тут же придуманные колыбельные песенки. <...> Прав был поэт, когда писал: «Я люблю, когда в доме есть дети и когда по ночам они плачут», — писал Гагарин в автобиографии.

Кроме того, Гагарин любил заниматься физической культурой, а мечта детства, связанная со спортом, помогла космонавту навеки войти в историю и выдержать все свалившиеся на него испытания.

«Главная сила в человеке — это сила духа», — говорил он.

Будучи мальчишкой, Юрий Алексеевич задался целью получить значок ГТО — и получил, занимаясь в ремесленном училище.

Гагарин был разносторонним спортсменом. Несмотря на невысокий рост, он успешно выступал как в летних, так и в зимних видах спорта: с ростом 165 см играл в волейбол, баскетбол, хоккей, катался на лыжах, занимался легкой атлетикой и даже водными лыжами. Юрий мечтал о профессиональной спортивной карьере, имел разряд по баскетболу, посещал тренировки ЦСКА и дружил с игроками, но отец не одобрял это рвение и переубедил сына поступить в летное училище.

Мало кто знает, но в 1951 году Гагарин установил местный рекорд на стометровке, пробежав ее за 12,4 секунды. При всем фанатизме космонавт отмечал, что любой спортсмен вне зависимости от подготовки должен иметь полезную для общества и страны профессию.

«Каждый спортсмен, каким бы он ни был мастером, должен иметь какую-то специальность и заниматься производительным трудом. Не человек для спорта, а спорт для человека!» — говорил он.

Ранее американский химик и бывший астронавт NASA Кэтрин Колман заявила о необходимости помнить Юрия Гагарина и отмечать российский День космонавтики по всему миру. Кроме того, в Министерство труда поступило предложение сделать День космонавтики официальным государственным праздником в России. Соответствующее письмо главе Минтруда РФ Антону Котякову направил председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.