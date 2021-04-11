Госсекретарь США рассказал о позиции Джо Байдена по России

Вашингтон, 11 апреля. Президент США Джо Байден придерживается позиции, что Россию будут «ожидать последствия» в случае «агрессивной риторики», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепартамента США, Москва должна действовать ответственно при выстраивании внешнеполитического курса. В противном случае будут последствия, подчеркнул Блинкен.

Ранее США выразили беспокойство из-за обстановки на границе России и Украины. Вашингтон обсуждал ситуацию с союзниками и партнерами в Европе.