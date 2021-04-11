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Сахаровский центр взял на себя сбор средств на оплату штрафов участников незаконных митингов вместо ФБК

Сахаровский центр взял на себя сбор средств на оплату штрафов участников незаконных митингов вместо ФБК

Москва, 11 апреля. Волонтеры признанного в РФ иноагентом Сахаровского центра с 10 по 11 апреля проводят сбор средств на оплату штрафов арестованных участников незаконных митингов.

Обещание помочь с выплатами штрафов в прошлом давал признанный в России иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией». Несогласованные протестные акции прошли в ряде городов в январе и феврале этого года.

О том, что волонтеры Сахаровского центра организовывают благотворительную барахолку в поддержку арестованных за участие в незаконных мероприятиях, сообщала «Новая газета». Уточняется, что участники могут за любую сумму купить понравившуюся вещь, пишет «ПолитЭксперт».

Сахаровский центр уже не в первый раз оказывает содействие участникам незаконных митингов. Так, летом 2019 года НКО проводила работу, которая была направлена на радикализацию протеста. К примеру, сотрудники центра организовывали тренинги для митингующих.

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