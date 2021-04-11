Сахаровский центр взял на себя сбор средств на оплату штрафов участников незаконных митингов вместо ФБК

Москва, 11 апреля. Волонтеры признанного в РФ иноагентом Сахаровского центра с 10 по 11 апреля проводят сбор средств на оплату штрафов арестованных участников незаконных митингов.

Обещание помочь с выплатами штрафов в прошлом давал признанный в России иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией». Несогласованные протестные акции прошли в ряде городов в январе и феврале этого года.

О том, что волонтеры Сахаровского центра организовывают благотворительную барахолку в поддержку арестованных за участие в незаконных мероприятиях, сообщала «Новая газета». Уточняется, что участники могут за любую сумму купить понравившуюся вещь, пишет «ПолитЭксперт».

Сахаровский центр уже не в первый раз оказывает содействие участникам незаконных митингов. Так, летом 2019 года НКО проводила работу, которая была направлена на радикализацию протеста. К примеру, сотрудники центра организовывали тренинги для митингующих.