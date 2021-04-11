Участник свадебного кортежа устроил стрельбу в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 апреля. Горожане возмущены поведением водителей иномарок из свадебного кортежа. Жители города засняли не только откровенное лихачество, но и стрельбу одного из пассажиров.

Согласно публикациям в соцсетях и видеоролику, из иномарки Ford на полкорпуса высунулся мужчина. Гость торжества сделал более пяти выстрелов в воздух. Его, кстати, заснял свадебный оператор ехавшей впереди машины.

Один из свидетелей запечатлел, как участники кортежа постоянно сигналили, пересекали сплошную полосу и двигались задним ходом. Выходками лихачей и стрелка уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

В Петербурге свадебное торжество окончилось приездом полиции и медиков. В Невском районе в одном из ресторанов произошла стрельба, сообщал ФАН.