В Госдуме отреагировали на заявление главы минобороны ФРГ о передвижении войск РФ

Москва, 11 апреля. Россия не намерена объяснять другим странам причины и цели передвижения войск на своей территории. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обратилась к Москве с требованием проинформировать Берлин о перемещении российских войск у границ с Украиной.

Панина подчеркнула, что Россия имеет полное право осуществлять передислокацию войск на своей территории, не обращая внимания на мнение других стран, передает РИА Новости.

«Россия является суверенным государством и не обязана отчитываться перед ними за какие бы ни было законные действия, осуществляемые на своей территории», — сказала парламентарий.

Ранее власти США выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских войск на границе с Украиной. При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы пояснений относительно переброски воинских подразделений на собственной территории. Позднее в Кремле сообщили, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства у других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств, в том числе для Украины.