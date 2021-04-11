Рабочие с помощью погрузчика спасли из горящей квартиры двух сахалинцев

Южно-Сахалинск, 11 апреля. Чудеса изобретательности продемонстрировали дорожные рабочие на Дальнем Востоке. Отзывчивые люди предотвратили трагедию и спасли людей.

По данным пользователей социальных сетей, в одном из домов на улице Есенина произошло возгорание квартиры. Подъехавшие на погрузчике дорожники подняли ковш до второго этажа. Затем в ход пошла лестница, что позволило эвакуировать двух человек.

Позднее на место происшествия прибыли 13 сотрудников МЧС и несколько единиц техники. Пожар был локализован на площади в 10 кв. м. Во время ЧП пострадал один человек.

Еще один пожар разгорелся в Калининском районе Петербурга. Там огонь охватил балкон одной из квартир пятиэтажки, сообщил ФАН.