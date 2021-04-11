Певица Валерия похвасталась стройными ногами в экстремально коротком платье

Москва, 11 апреля. Известная певица Валерия в свои 52 года может дать фору любой молодой девушке. Артистка восхищает фанатов не только своими вокальными данными, но и потрясающей фигурой.

Валерия тщательно следит за своим здоровьем и питанием, что безусловно отражается на ее внешнем виде. Певица регулярно занимается спортом, даже во время пандемии коронавируса она не забросила занятия. Валерия со своей точеной фигурой на фоне супруга, музыкально продюсера Иосифа Пригожина кажется совсем Дюймовочкой, что нередко становится повод для иронии фанатов.

Недавно в соцсети она опубликовала снимок, сделанный во время съемок шоу «Маска», где является одним из членов жюри. В кадре звезда предстала в экстремально коротком платье бирюзового цвета. Наряд во всей красе продемонстрировал стройные ноги Валерии. Под фото певица поделилась своими эмоциями после очередного выпуска проекта и заявила, что программа стала для нее настоящим испытанием чувств.

Поклонники восхитились безупречным внешним видом Валерии и осыпали ее комплиментами, отмечая стройную фигуру. Многие в комментариях заявили, что певица может дать фору любой супермодели.

«Всем бы так выглядеть! Красивая!»; «Ах, какие ножки!»; «Ты выглядишь как супермодель – красивая и стройная!» — написали фолловеры.

Валерия в начале этого года впервые стала бабушкой. Внучку Селин артистке подарили ее младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана. Недавно невестка звезды призналась, что не против завести и второго ребенка.