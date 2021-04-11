Россия поставит Белоруссии еще четыре новейших истребителя Су-30СМ

Минск, 11 апреля. Военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии продолжает укрепляться, в том числе в области поставок новейшей авиационной техники.

Об этом сообщил первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Гурцевич, его цитирует агентство «БелТА».

«Ежегодно на вооружение соединений и воинских частей ВВC и войск ПВО поступают новые образцы вооружения и военной техники. В ближайшее время ожидается поставка второй партии четырех истребителей Су-30СМ», — заявил Гурцевич.

Кроме того, он отметил заключение межгосударственного контракта о приобретении Белоруссией четырех многофункциональных вертолетов Ми-35 российского производства.

Ранее сообщалось, как страны Прибалтики оказали содействие появлению баз ВКС РФ в Белоруссии.