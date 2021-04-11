Певица Анна Плетнева сначала приняла своего будущего мужа за маньяка

Москва, 11 апреля. Бывшая участница группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что ее супруг был довольно назойливым ухажером и в попытках завоевать ее внимание иногда шел на крайние меры.

Артистка больше 15 лет счастлива в браке с совладельцем фармакологической компании Кириллом Сыровым. У пары подрастают двое детей: 15-летняя Мария и 12-летний Кирилл. Однако, по признанию Плетневой, она долго не решалась познакомиться с будущим мужем. Мужчина поначалу пугал звезду своим поведением. Певица даже всерьез опасалась, что ее преследует маньяк.

Во время взлета популярности группы «Винтаж» Анна Плетнева вместе со всем коллективом отправилась в большой тур. С концертом они заехали и на Чукотку, куда было сложно добраться, однако назойливого ухажера это не остановило.

«Охрана берет меня в кольцо: «За вами охотится маньяк. Здесь всего две гостиницы, и он долбится попеременно в каждую, требуя заселить его в номер Плетневой»», — поделилась воспоминаниями звезда в интервью «Комсомольской правде».

После этого Плетнева поняла, что больше не может игнорировать мужчину, поэтому приняла его знаки внимания. Она отмечает, что у Кирилла были возможности и он мог, например, среди ночи перед концертом увести ее на свидание. Это сильно мешало карьере. Продюсер певицы даже в какой-то поставил ей жесткий ультиматум: или личная жизнь, или сцена.

Плетнева призналась, что супруг иногда проявляет ревность, хотя и пытается доверять ей. По словам артистки, важно в отношениях договориться обо всем еще «на берегу», тогда скандалов в браке будет гораздо меньше.

Недавно о знакомстве со своим женихом рассказала актриса театра и кино Анастасия Макеева. Оказалось, что мужчина бросил ради артистки жену с четырьмя детьми.