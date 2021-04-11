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Певица Анна Плетнева сначала приняла своего будущего мужа за маньяка

Певица Анна Плетнева сначала приняла своего будущего мужа за маньяка

Москва, 11 апреля. Бывшая участница группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что ее супруг был довольно назойливым ухажером и в попытках завоевать ее внимание иногда шел на крайние меры.

Артистка больше 15 лет счастлива в браке с совладельцем фармакологической компании Кириллом Сыровым. У пары подрастают двое детей: 15-летняя Мария и 12-летний Кирилл. Однако, по признанию Плетневой, она долго не решалась познакомиться с будущим мужем. Мужчина поначалу пугал звезду своим поведением. Певица даже всерьез опасалась, что ее преследует маньяк.

Во время взлета популярности группы «Винтаж» Анна Плетнева вместе со всем коллективом отправилась в большой тур. С концертом они заехали и на Чукотку, куда было сложно добраться, однако назойливого ухажера это не остановило.

«Охрана берет меня в кольцо: «За вами охотится маньяк. Здесь всего две гостиницы, и он долбится попеременно в каждую, требуя заселить его в номер Плетневой»», — поделилась воспоминаниями звезда в интервью «Комсомольской правде».

После этого Плетнева поняла, что больше не может игнорировать мужчину, поэтому приняла его знаки внимания. Она отмечает, что у Кирилла были возможности и он мог, например, среди ночи перед концертом увести ее на свидание. Это сильно мешало карьере. Продюсер певицы даже в какой-то поставил ей жесткий ультиматум: или личная жизнь, или сцена.

Плетнева призналась, что супруг иногда проявляет ревность, хотя и пытается доверять ей. По словам артистки, важно в отношениях договориться обо всем еще «на берегу», тогда скандалов в браке будет гораздо меньше.

Недавно о знакомстве со своим женихом рассказала актриса театра и кино Анастасия Макеева. Оказалось, что мужчина бросил ради артистки жену с четырьмя детьми.

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