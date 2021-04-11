Новые гибридные Mercedes-AMG смогут заряжать аккумуляторы во время дрифта

Москва, 11 апреля. Новости о будущих гибридных автомобилях с новой силовой установкой рассказали представители Mercedes-AMG.

Модели Mercedes GT 4-Door и C-Class будут оснащены установкой E Performance. В ее состав войдут 4-литровый бензиновый турбомотор V8, который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и отдельным модулем на задней оси. В нее будут включены 204-сильный электромотор и двухступенчатая трансмиссия. Мощность конструкции составит 816 лошадиных сил, а благодаря батарее 6,1 кВт/ч автомобиль сможет разгоняться до 130 км/ч на одной электротяге, пишет «Коммерсантъ».

По словам разработчиков, программное обеспечение E Performance продумано таким образом, чтобы аккумуляторы восстанавливали энергию во время дрифта машины. В установке предусмотрены различные режимы работы, а также несколько вариантов настроек для полного привода системы стабилизации и прочего.

Модель Mercedes-Benz W128 1959 года была выставлена на продажу в Твери по цене 15 млн рублей.