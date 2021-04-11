Индийские СМИ: Россия готова к сухопутной роботизированной войне

Нью-Дели, 11 апреля. Россия с недавних пор смогла занять лидирующие позиции в сфере разработки и производства роботизированной военной техники, предназначенной, в том числе для сухопутных операций.

Об этом пишут обозреватели индийской EurAsian Times, перевод публикации представлен «ПолитРоссией». Авторы статьи обращают внимание на создание в российской армии отдельного подразделения роботизированных ударных комплексов «Уран-9», о чем сообщил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В новое подразделение на первом этапе планируется поставить пять роботизированных комплексов. Каждый их них состоит из пункта управления на базе автомобиля «КамАЗ» и четырех боевых машин. Кроме того, в линейку беспилотных комплексов «Уран» входят роботы-саперы и дроны для тушения пожаров, отмечают аналитики EurAsian Times.

«Россия готова к дистанционной наземной атаке с помощью наземных роботов», — уверены авторы индийского СМИ.

Ранее сообщалось, что британские пользователи Сети восхитились боевыми возможностями российского сухопутного робота «Уран-9».