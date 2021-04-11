Американская Chevron поставит в Японию 500 тысяч тонн СПГ в течение пяти лет

Саппоро, 11 апреля. Поставки на остров Хоккайдо начнутся уже в апреле 2022 года, следует из соглашения, подписанного Chevron с Hokkaido Gas.

Компания Chevron подписала соглашение с японской компанией Hokkaido Gas о поставке сжиженного природного газа (СПГ) на остров Хоккайдо в 2022 – 2027 годах.

«Мы рады разработать и подписать договор купли-продажи (SPA) с нашим новым партнером Hokkaido Gas, который доставит СПГ Chevron непосредственно на Хоккайдо, ключевой регион роста», — заявил президент Chevron U.S.A. Джон Кюн.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Hokkaido Gas — энергетическая компания, которая расположена в городе Саппоро в Японии, она поставляет газ, электричество и осуществляет прочий энергосервис.

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