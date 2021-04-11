Блинкен заявил о намерении Вашингтона сотрудничать с Москвой

Вашингтон, 11 апреля. Власти США рассчитывают на взаимодействие с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Государственный секретарь США ранее объявил о намерении Вашингтона искать новые способы продвижения стратегической стабильности с Москвой. Он также обратил внимание на разногласия между двумя государствами.

Блинкен считает, что РФ и США могут найти пути для совместной работы в вопросе контроля над вооружениями. Он отмечал, что двустороннее сотрудничество не помешает американским властям решительно действовать в случае «российской агрессии».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Москва привыкла к скупым оценкам Вашингтона.