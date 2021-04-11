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Певица Милена Дейнега показала нового избранника спустя год после смерти мужа

Певица Милена Дейнега показала нового избранника спустя год после смерти мужа

Москва, 11 апреля. Известная российская певица Милена Дейнега представила общественности своего нового избранника, которым оказался директор артистки Михаил Соколов.

На днях исполнительница провела поминки супруга — бизнесмена Евгения Самусенко, который скончался в апреле 2020 года от остановки сердца. Чуть позже звезда поделилась в Instagram снимком с новым мужчиной.

«Спасибо, что ты рядом, защищаешь и поддерживаешь меня во всем, радуешь в каждом дне! Это дороже любых денег на земле! Ты лучший директор, друг и мужчина, мне с тобой не страшно двигаться дальше, и в карьере, и в жизни», — восторженно написала Дейнега.

Вероятно, артистка испугалась, что подписчики начнут ее осуждать за новые отношения спустя год после смерти законного супруга, и ограничила возможность комментировать. Публикация набрала чуть больше 340 лайков.

Ранее сообщалось, что Милена Дейнега поругалась с супругой Игоря Николаева Юлией Проскуряковой. Оказалось, что певица заняла место на парковке, принадлежащее жене композитора. По словам Милены, Проскурякова отреагировала на этот инцидент очень некультурно, выругавшись «трехэтажным матом».

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